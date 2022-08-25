Символическая композиция получила название "Не сестри".

Известная украинская певица Jerry Heil впервые спела со своей мамой. Трогательным видео артистка поделилась в своем Instagram-блоге. Песня-баллада "Не сестры" была написана самой Jerry Heil. Звезда рассказала, что ее родительница всю жизнь мечтала петь, поэтому та решила ей помочь.

"С Днем нашей независимой культуры, музыки, языка, а значит – нации! Надеюсь, вы уже почистили плей-листы от оккупантских треков, потому что у нас с мамой для вас музыкальная открытка! Песня-баллада #НЕСЕСТРЫ", - написала Jerry Heil.

Артистка и исполнительница хита "Охрана, отмєна" рассказала, что ее мама с папой 20 лет занимались мясничеством, и только недавно Яна Шемаева (настоящее имя звезды) смогла уговорить их оставить это дело.

"Как-то она вам расскажет свою историю у себя на странице в Instagram. А пока мы решили показать вам песню, прежде чем релизить ее, чтобы понять, захотите ли вы слушать ее в YouTube и других платформах", - добавила Jerry Heil.

Но поклонники единогласно заявили, что композиция - огонь.

"Пожалуйста, продолжайте. Песня до слез", "Яна, спасибо тебе за твое творчество, ты невероятная!", "Нет слов, какие таланты!!! Какие голоса", "Это самая прекрасная твоя коллаборация, Яночка. Мама - умница, и ясно у кого твой замечательный голос удался)) Песню себе сохранила, обязательно выучим с дочерью", - написали подписчики.

Напомним, Jerry Heil и Леся Никитюк в совместном треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма".

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