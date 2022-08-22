Коллектив выберет 10 человек, с которыми будет сотрудничать.

Группа Kalush Orchestra, которая в 2022 году одержала победу на песенном конкурсе "Евровидение-2022", удивила заявлением. Они открыли набор вокалистов, по результатам которого отберут 10 человек и будут с ними сотрудничать. Подробностями музыканты поделились в своем Instagram-блоге.

Так, согласно правилам, до 10:00 29 августа нужно записать аудио (можно даже на диктофон) со своим исполнением и отправить им в Telegram-канал.

"Если у тебя есть крутой тембр голоса и все обычно говорят, что ты будущий "суперстар", то тебе к нам. Актуально и для ребят, и для девушек! Тех, кого мы выберем, присоединим к нашей команде и поможем с вашим творчеством. И не только… Одним словом, будет интересно", - сказано в описании к конкурсу.

Напомним, любимчик КилимМэн из Kalush Orchestra признался, есть ли у него девушка. Поклонниц очень интересовал этот вопрос.

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