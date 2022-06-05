Украинский танцор Влад Курочка из группы Kalush Orchestra ответил на часто задаваемый вопрос поклонниц. Он признался, занято ли сейчас его сердце.
Так, одна из подписчиц задала ему вопрос в Instagram: "Есть ли у тебя девушка?". На что Влад ответил: "Так часто это спрашивают. Нет".
Таким ответом, судя по всему, он порадовал украинок, которые после победы на Евровидении-2022 начали называть его "крашем".
Также Влад рассказал, что танцы, а именно брейкинг, - это его любимое занятие. Именно этот род деятельности дал ему все то, о чем он мечтал.
Напомним, Влад Курочка выступает с группой Kalush Orchestra в костюме ковра. Недавно стало известно, как он выглядит без маски.
Кроме того, танцор решил пойти на свидание за деньги, чтобы помочь ВСУ.