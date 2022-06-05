Поклонниц очень интересовал этот вопрос.

Украинский танцор Влад Курочка из группы Kalush Orchestra ответил на часто задаваемый вопрос поклонниц. Он признался, занято ли сейчас его сердце.

Так, одна из подписчиц задала ему вопрос в Instagram: "Есть ли у тебя девушка?". На что Влад ответил: "Так часто это спрашивают. Нет".

Таким ответом, судя по всему, он порадовал украинок, которые после победы на Евровидении-2022 начали называть его "крашем".

Также Влад рассказал, что танцы, а именно брейкинг, - это его любимое занятие. Именно этот род деятельности дал ему все то, о чем он мечтал.

Напомним, Влад Курочка выступает с группой Kalush Orchestra в костюме ковра. Недавно стало известно, как он выглядит без маски.

Кроме того, танцор решил пойти на свидание за деньги, чтобы помочь ВСУ.

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