Композиция вышла в 2015 году и остается актуальной по сей день.

Украинская группа "Антитела", чьи музыканты защищают нашу страну на военных позициях, посвятила свою песню "У книжках" погибшим на войне отцам. Публикация в честь дня отца появилась в Instagram-аккаунте музыкального коллектива.

"В этот день отца посвящается всем воинам, которые отдали жизнь за Украину и навсегда стали Ангелами-хранителями для своих детей", - написали музыканты.

"Он изучит все цвета, цифры и буквы, окончит школу, институт. Узнает о любви и дружбе, радости и разочаровании. Возможно, станет крупным изобретателем или известным комиком, возможно, напишет важный программный код, спасет ли кому-то жизнь... Но уже никогда не узнает одного - голоса папы. У войны есть много смыслов... Но ею нельзя оправдать детские слезы. Никогда!", - высказался фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

Напомним, УНИАН в день отца 2022 рассказал о пяти звездных мужчинах, которые блестяще справляются со своей ролью в воспитании детей. Среди них певец Виктор Павлик, юморист Евгений Кошевой, телеведущий Юрий Горбунов и другие.

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