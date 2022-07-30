Глеб Бабич также возглавлял ОО "Республика. Братья по оружию" и написал немало текстов для Kozak System.

В пятницу, 29 июля, стало известно, что на войне с российскими оккупантами погиб ветеран, музыкант, поэт и руководитель волонтерской инициативы "Res_Publica. Братья по оружию" Глеб Бабич.

Группа Kozak System, для которой Бабич уже писал тексты, опубликовала новую песню, написанную на его слова.

"Дорогой мой, друг. Дорогой мой упрямый и добрый, Друг. Ты пришел в эту жизнь как светлый ангел. У тебя было всегда тепло и драйвово. Ты всегда мечтал и делал. Ты знал, чего хочешь, и был убедительным в своей правоте. Ты был уникальным сочетанием настоящего воина и настоящего поэта", — написал лидер группы Иван Леньо в Facebook.

Он перечислил все песни Kozak System, которые написаны на слова Бабича: "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом".

Чтя память Глеба Бабича Kozak System опубликовали в Youtube новую песню, написанную тоже Бабичем - "Не покинь".

"Никогда бы не подумал, что именно она станет прощальной в нашей с тобой жизни. Я тебя любил. И люблю. И буду любить. Потому что ты мой внутренний голос. Ты был честным и настоящим. И очень добрым. Очень. И бескорыстным. Глебыч, дорогой, дай сигарету, пожалуйста, сегодня я закурю... Ты оторвал сегодня кусок моего сердца... Сука - война. Любим. Навсегда, брат", - написал Леньо.

Глеб Бабич: что о нем известно

Глеб Бабич родился 2 марта 1969 года в Николаеве, поэт, песенник, музыкант, бард. Участник АТО / ООС. До 2019 года – прапорщик, командир взвода в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. После увольнения из войска стал соучредителем ОО "Братья по оружию". После полномасштабного вторжения РФ вновь вернулся на фронт.

Глеб Бабич – автор многих известных песен, в частности "Подай оружие" (гимн 10-й бригады "эдельвейсов"), которую исполняет группа Kozak System, "Крест дебальцевский".

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