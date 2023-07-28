Певица заявила, что именно ее песня должна была стать саундтреком "Барби".

Украинская певица Камалия представила новую песню "Time Out", а также клип к ней. Кроме этого, звезда сделала громкое заявление. По словам Камалии, эта песня должна была стать саундтреком к фильму "Барби".

Певица отправляла трек режиссеру Грете Гервиг и в компанию Warner Brothers. Впрочем, песню Камалии "почему-то" не сделали гимном фильма о Барби.

"Этот сингл родился из чистого волнения, когда я узнала о предстоящем фильме "Барби". Подпитываемый моей страстью к культовому персонажу, я была уверена, что моя песня станет идеальным гимном для фильма. С большим энтузиазмом я поделилась "Time Out" с режиссером Гретой Гервиг и Warner Brothers, надеясь, что он станет официальным саундтреком к фильму о Барби. К сожалению, в итоге выбрали работу Дуа Липы. Хотя для меня остается загадкой, почему они сделали такой выбор, я по-прежнему горжусь своим творением", - заявила Камалия.

Впрочем, сама певица не унывает. Она считает, что ее песня, хотя и не стала саундтреком к фильму, по-прежнему является "неофициальным саундтреком".

"В любом случае, мой сингл "Time Out" до сих пор остается неофициальным саундтреком к фильму "Барби"... Спасибо всем за вашу непоколебимую поддержку, и я надеюсь, что "Time Out" найдет отклик у вас так сильно, как и у меня, и у Захура, который написал текст песни", - добавила певица.

Камалия "Time Out" - клип

Напомним, недавно Монатик перевел свой хит "Мокрая" на украинский.

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