Антон Савлепов, экс-солист группы Quest Pistols и сооснователь группы Агонь, сообщил о начале сольного музыкального проекта.

Популярный музыкант Антон Савлепов в своем инста-блоге рассказал, что запускает новый проект SAVLEPOV и даже поделился тизером.

"Я готовлюсь к важному для меня новому старту. Желаю, чтобы люди разделили со мной то вдохновение и азарт, которые наполняют меня в работе над сольным проектом. Новая музыка, новый стиль, всё та же любовь. SAVLEPOV 2022", - написал артист.

Читайте такжеБез спорта: Джамала рассказала, как похудела на 12 килограммовОзначает ли это, что группа Агонь прекращает свою деятельность или это сайд проект Антона, пока остается под вопросом.

"Кайф", "Что-то интересное", "Ой, а это хорошо", "Тот самый бывший под моими окнами спустя год", "Лучше новой "Матрицы", "Бомба", - комментируют поклонники тизер.

Напомним, ранее жена экс-солиста Quest Pistols Антона Савлепова предстала полуобнаженной на крыше в Киеве.

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