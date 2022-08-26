Композиция записана вместе с репером Freel.

Украинская певица Джамала вместе с репером Freel выпустила песню "Коли закінчаться війни". Фанаты были невероятно растроганы текстом. Клип опубликован на YouTube.

"Однажды мы проснемся от голоса родных и их слов: "Мы победили, война закончилась". Знаю, это произойдет. Эта война закончится в нашу пользу, потому что мы бьемся за своих. За свой дом", - прокомментировала свою новую песню Jamala.

Рэпер Freel рассказал, что песня "Коли закінчаться війни" - это песня обо всех нас: свободных, несгибаемых, непобедимых.

"Она о тех, кто первыми выходит на Майдан, когда происходит несправедливость, о тех, кого я встречаю под судами с плакатами в руках, о тех, кто защищает страну на передовой или в тылу. Это песня о том же дне, когда мы победим, а Россия прекратит свои захватнические войны, которых у нее немало", - отметил музыкант.

"До слез! Мощно!", "Слезы на глазах и мурашки по коже!", "Смотрю и душа болит!", "Не могу сдержать слез!", - написали поклонники в комментариях на YouTube.

Напомним, Jerry Heil впервые спела вместе со своей мамой.

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