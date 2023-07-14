Артист продолжает интриговать фанов и не рассказывает, кто он на самом деле.

Певец DISCOMAN, которого в сети называют "двойником" Олега Винника, представил новый клип. Он спел о дне рождения и хотел "зарядить" сеть на позитив.

В клипе артист не поворачивался лицом к камере. Он всегда стоял спиной, будто "заигрывая" с фанами Винника, ведь сзади он очень на него похож. Артист выбрал такую же прическу и даже перенял стиль одежды певца.

"Беззаботный вайб с мягкими битами и гармоничными мелодиями погружает в атмосферу праздника. Она вне времени, пола и возраста, потому что "День рождения" был, есть и будет всегда и у каждого, несмотря на любые обстоятельства! Каждый день рождения у человека это важнейшее событие в жизни-потому что это новая точка отсчета. Вместе с песней вышло муд-видео. В работе все по-настоящему: искренние эмоции прохожих людей, которые встретили Discoman на Парковом мосту города Киева", - говорится в описании к видео, которое уже появилось на YouTube.

Новый клип удивил и даже возмутил некоторых пользователей. Одни начали писать, что певец действительно очень похож на Винника и может его "полноценно заменить" на сцене. Другие же возмущаются из-за того, что DISCOMAN не придумал ничего нового, а только скопировал чужой образ. комментаторы пишут:

"Разве нельзя что-то новое создать? Зачем кого-то копировать или "брать образ"? Песня, может, и неплохая, но имидж стоит собственный создать"

"Олег Винник такой один и такого больше не будет, как бы его не копировали. А вы делайте себе свой имидж и выступайте. Песня, кстати, суперовая"

"А это точно не Олег Винник? Может он так решил обновить свой образ и вернуться в Украину?".

"Двойники" Винника

Напомним, недавно блогер Слава Демин нашел "замену" Олегу Виннику, который прекратил выступать и "исчезал" с поля зрения после начала полномасштабной войны в Украине. Новым "королем волчиц" назвали певца Андрея Кравченко, который может быть тем самым таинственным DISCOMAN.

Кроме этого, в сети находили еще одного "двойника" Винника. Им оказался британский спортсмен, которого назвали "копией" певца.

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