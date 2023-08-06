Певец продолжает копировать стиль и внешность Винника.

Певец Discoman, которого в сети называют "двойником" Олега Винника выпустил новый клип. В этот раз артист решил спеть о свадьбе.

Судя по всему, певец решил продолжить "хайповать" на имени Винника. В описании к клипу утверждается, что об артисте уже якобы "ходят легенды".

"Его скорости издавать музыкальный материал могут позавидовать многие из артистов. Каждые две-три недели новый релиз. До этого были "Гендер", "День народження", теперь "Весільна". Жанр диско, ставший фишкой Discoman, не меняется. Жанр праздника и позитивного настроения. Поэтому, горько молодоженам! Жизнь продолжается и любовь победит", - отмечается под новым видео.

В нем артист традиционно не поворачивался лицом к камере. Он копирует прическу и стиль Винника, даже манера исполнения песен у него почти такая же, как у кумира "волчиц". Впрочем, сеть реагирует на клип и все творчество Discoman шутками и критикой. Пока артисту не удалось собрать армию поклонников.

В комментариях пользователи пишут:

"Неужели это новый сезон шоу "Маска"?"

"Какие-то движения женственные у исполнителя"

"А в чем прикол в каждом клипе к зрителям задом стоять?"

"Это кринж, мне стыдно на это смотреть"

"Это начало шедевральное. В Power Point эффект делали?".

Напомним, недавно "клон" Винника выпустил клип о дне рождения. В нем он был настолько похож на артиста, что некоторые комментаторы даже начали спорить.

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