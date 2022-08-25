Украинская певица Надя Дорофеева выпустила украиноязычную песню "Крапають", которая войдет в ее новый альбом.
"В этом году День Независимости для всех украинцев особенный. Каждый день мы боремся и отстаиваем свою независимость, хоть и тяжело, хоть и невероятно сложно справиться с ужасом войны. Говорят, искусство помогает. И я в этом убедилась на съемках своей новой работы", - сказала Дорофеева.
Она добавила, что в этой песне слушатели прочувствуют все ее эмоции - боль, грусть и надежду.
"Будет очень эмоционально", - добавила певица.
"Очень красивая песня", "Послушала и влюбилась с первого раза", "О, на украинском запела", "Пушка", "Кайф", "Это просто невероятно", - пишут поклонники в комментариях.
Напомним, ранее Надя Дорофеева презентовала песню из будущего украиноязычного альбома.
Певица рассказала, что еще 24 февраля хотела представить песню "Разноцветная", но после начала войны решила перевести ее на украинский язык.