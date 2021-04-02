Маша Полякова показала фото / instagram.com/mashapolyakova
Дочь украинской певицы Оли Поляковой, 16-летняя Маша опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок, который сделала во время прогулки по ночному Киеву.
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На фото девушка позирует в джинсах, удлиненном пальто, шляпе и белых кроссовках. При этом Маша показала не очень приличный жест - средний палец.
"Как некультурно", "Самое бестолковое фото", "Никакой тут "эстетики" не вижу", "Лучше улыбка, чем палец", - написали поклонники в комментариях под фото.
Маша Полякова показала фото / instagram.com/mashapolyakova
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