Маша Полякова обнародовала новое фото в Instagram.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой, 16-летняя Маша опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок, который сделала во время прогулки по ночному Киеву.

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На фото девушка позирует в джинсах, удлиненном пальто, шляпе и белых кроссовках. При этом Маша показала не очень приличный жест - средний палец.

"Как некультурно", "Самое бестолковое фото", "Никакой тут "эстетики" не вижу", "Лучше улыбка, чем палец", - написали поклонники в комментариях под фото.

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Автор: Диана Могилевич