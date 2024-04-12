К счастью, с девушкой все хорошо.

Блогер и певица Алина Жук, которая известна по песням "Волошковий цвіт" и "Ромашки сині", едва не утонула во время съемок новой композиции.

Сегодня, 12 апреля, девушка презентовала трогательную песню под названием "Лебеди", авторами которой являются Никита Киселев и Андрей Осадчук. По словам исполнительницы, песня рассказывает о глубоких чувствах между влюбленными людьми.

"Любовь - самое прекрасное чувство в жизни человека. Оно дает вдохновение верить в лучшее, планировать будущее несмотря на все трудности и беды, которые создают реалии сегодняшнего дня. Не бойтесь открывать свои сердца для любви. Любите и будьте любимыми", - отметила Алина.

Однако во время создания видеоработы все пошло не по плану. Съемки клипа проходили на озере Синевир. Сначала работа была на грани срыва, ведь произошли сбои с электросетями: исчез свет и мобильная связь. Поэтому Алина не смогла контролировать рабочие процессы и пропала из сети на 2 дня.

Но когда проблему удалось решить, появились погодные препятствия. Так из-за льда команда не могла начать старт съемок, однако за день пригрело солнышко и лед растаял. Позже живописные кадры делали посреди озера, где глубина 12-24 метра. И все могло закончиться ужасной трагедией, ведь в день съемок был сильный ветер, который постоянно покачивал плот. Поэтому в одном из кадров, где Алина наклоняется к воде и ловит волны рукой, она едва не упала в воду. Но, к счастью, все обошлось.

Также температура воздуха на момент съемок была всего +2. Поэтому певица более 8 часов провела в одном тоненьком платье и практически с босыми ногами. Но несмотря на все трудности и форс-мажоры, Алина довольна результатом.

Реакция слушателей

Слушатели тоже уже успели оценили новую работу певицы и написали свои комментарии.

"Чувствуется наша безграничная украинская душа"

"Это шедевр, я даже прослезилась, это так красиво"

"Песня в самое сердце, как и все твои песни"

"Я в шоке, слушаю четвертый раз подряд и мурашки по телу".

Напомним, ранее Виталий Козловский умилил новым клипом, в котором засветил беременную жену.

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