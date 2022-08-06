Впервые после совместной музыкальной работы с Эдом Шираном группа "Антитіла" выпустила песню. Это англоязычная версия хита "Hello" (украинская была представлена в 2019 году, - ред). Артисты говорят, что слова были написаны еще несколько лет назад, но сейчас их переписали под новые реалии.
"Мы создали английскую версию песни "Hello" почти одновременно с украинской. Но новая реальность заставила переосмыслить эту песню, поэтому в течение войны в Украине у нее появилась новая лирика. Слова создавались на передовой. Сегодня композиция приобрела другие смыслы, которыми мы хотим поделиться с миром. Этой песней мы кричим словами о справедливом, в первую очередь для Украины, мире, а также о тех необратимых последствиях, которые повлечет война, если человечество не остановит агрессора. С глубоким убеждением, что эти переживания близки каждому человеку на нашей планете, каждому человеку, который хочет, чтобы жизнь, мир и справедливость восторжествовали. Мы написали эту песню как обращение к человечеству. Мы обращаемся к каждому гражданину свободного демократического мира и уверены, что нас услышат", - сказал фронтмен музыкального коллектива Тарас Тополя.
Кадры разрушений, которые показаны в клипе, были сняты на Харьковщине - именно там члены группы несут службу, спасая людей в роли парамедиков.
Сообщается, что композиция "Hello" станет саундтреком фильма BBC о войне на Украине.
Напомним, группа "Антитела" в честь дня отца посвятила свою песню "У книжках" погибшим на войне родителям.
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