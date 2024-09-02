Она впервые рассказала о своих планах.

Актриса Аня Тейлор-Джой, которая известна по фильмам "Ход королевы", "Дюна" и другим киноработам, рассказала о планах сыграть популярного персонажа компании "Disney". Об этом пишет издание Independent.

В частности, 28-летняя девушка призналась, что есть один формат, который бы понравился не только ей, но и ее родным. Речь идет о мюзикле, в котором бы она могла проявить не только свой актерский талант, но и спеть и затанцевать в кадре.

"Я бы с удовольствием сыграла в мюзикле, потому что я немного привыкла к тяжелой работе. Мне нравится, когда мне нужно покорить сложную вершину. Мысль о том, что мне придется петь, танцевать и играть одновременно, просто привела бы меня в восторг", - отметила актриса.

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Более того, звезда уже даже определилась, какого известного мультперсонажа сыграла бы. Об этом она сказала так:

"Я думаю, что "Холодное сердце" мне бы понравилось. Было бы очень весело стрелять льдом из своей руки. Кроме того, ты будешь любимицей на дне рождения каждого ребенка. У всех моих братьев и сестер теперь есть дети, поэтому я хотела бы, чтобы они могли сказать: "Моя тетя - Эльза".

К слову, поклонники также часто пишут о схожести Тейлор-Джой с главной героиней ленты "Холодное сердце" Эльзой. Но пока сам "Disney" не планирует экранизировать мультфильм в новом формате.

Что известно об Ане Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой родилась в США. В школе постоянно участвовала в спектаклях. Сначала она работала моделью, а потом ее заметил продюсер. Фильмы с ее участием принесли ей популярность и признание. Она является обладательницей премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме", премии Американской Гильдии киноактеров, а также номинантка на премию BAFTA и "Эмми".

Напомним, недавно актриса Дженна Ортега рассказала о тайном кастинге на "Дюну" и роли, которую она могла бы сыграть.

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