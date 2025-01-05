Церемония награждения победителей "Золотого глобуса" состоится 5 января 2025 года / коллаж УНИАН, скриншот из видео, REUTERS

Уже совсем скоро состоится первое в этом году кинособытие, которое станет стартом красных дорожек 2025 года - 82-я церемония награждения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус". Именно она начнет еще один год вручения наград и награждения лучших фильмов и актеров в киноиндустрии.

В этом году кинопремия собрала лучшие ленты 2024 года. В список номинантов попали картины, которые стали популярными во всем мире, в частности, "Злая", "Конклав", "Бруталист" и "Дюна: Часть вторая". А также за победу будут соревноваться знаменитые актеры Анджелина Джоли, Дэниел Крейг, Николь Кидман и другие.

Правда, не обошлось в этом году и без россиян, что не могло не возмутить украинцев, ведь мир и дальше продолжает закрывать глаза на террор оккупантов в Украине и номинировать жителей страны-агрессора на престижные премии. Путинист Юрий Борисов попал в номинацию "Лучший второстепенный актер". Он сыграл роль в комедийной драме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера. В фильме рассказывается о любви нью-йоркской стриптизерши и сына российского олигарха.

Рекордсменом этого года стал криминальный мюзикл "Эмилия Перес" французского режиссера Жака Одияра. Лента собрала 10 номинаций. В ней рассказывается о лидере картеля, который решил оставить мир преступности и жить новой жизнью женщины. На втором месте по количеству категорий оказался фильм "Бруталист". Он попал в семь номинаций. Историческая драма рассказывает о венгерском архитекторе, который пытается построить новую жизнь в Америке после Второй Мировой войны.

Когда состоится церемония награждения "Золотого глобуса"

Долгожданное вручение наград пройдет традиционно в Лос-Анджелесе в отеле The Beverly Hilton. Церемония начнется в понедельник, 6 января, в 03:00 утра по киевскому времени и продлится около четырех часов.

Ведущей события станет американская актриса и телезвезда Никки Глейзер. "Золотой глобус" будет транслироваться на американском телеканале CBS. Награждению победителей будет предшествовать дефиле звезд киноиндустрии на красной дорожке.

Номинанты премии "Золотой глобус-2025"

Лучшая драма:

  • "Бруталист"
  • "Боб Дилан: Совершенно неизвестный"
  • "Конклав"
  • "Дюна 2"
  • "Никелевые парни"
  • "5 сентября"

Лучшая комедия или мюзикл:

  • "Эмилия Перес"
  • "Анора"
  • "Соперники"
  • "Настоящая боль"
  • "Субстанция"
  • "Злая"

Лучший режиссер:

  • Жак Одияр, "Эмилия Перес"
  • Шон Бейкер, "Анора"
  • Брэди Корбет, "Бруталист"
  • Эдвард Бергер, "Конклав"
  • Корали Фарже, "Субстанция"
  • Паял Кападия, "Все, что мы представляем светом"

Лучший сценарий:

  • "Эмилия Перес"
  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Настоящая боль"
  • "Субстанция"
  • "Конклав"

Лучший актер в драме:

  • Эдриен Броди, "Бруталист"
  • Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенно неизвестный"
  • Дэниел Крейг, "Квир"
  • Колман Доминго, "Синг Синг"
  • Ральф Фаеннс, "Конклав"
  • Себастьян Стэн, "Ученик: Восхождение Трампа"

Лучшая актриса в драме:

  • Анджелина Джоли, "Мария"
  • Николь Кидман, "Хорошая плохая девочка"
  • Тильда Суинтон, "Комната по соседству"
  • Фернанда Торрес, "Я до сих пор здесь"
  • Памела Андерсон, "Последняя шоугерл"
  • Кейт Уинслет, "Ли"

Лучший актер в комедии или мюзикле:

  • Джесси Айзенберг, "Настоящая боль"
  • Хью Грант, "Еретик"
  • Габриэль ЛаБелл, "Субботнее шоу"
  • Джесси Племонс, "Виды милосердия"
  • Глен Пауэлл, "Наемный убийца"
  • Себастьян Стэн, "Другой человек"

Лучшая актриса в комедии или мюзикле:

  • Эми Адамс, "Ночная сука"
  • Синтия Эриво, "Злая"
  • Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"
  • Мики Мэдисон, "Анора"
  • Деми Мур, "Субстанция"
  • Зендея, "Соперники"

Лучший мультфильм:

  • "Поток"
  • "Мыслями наизнанку 2"
  • "Воспоминания улитки"
  • "Моана 2"
  • "Уоллес и Громит 2"
  • "Дикий робот"

Лучший иностранный фильм:

  • "Все, что мы представляем свет"
  • "Эмилия Перес"
  • "Девочка с иглой"
  • "Я до сих пор здесь"
  • "Семена священного инжира"
  • "Вермилио"

Лучший саундтрек:

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Дикий робот"
  • "Эмилия Перес"
  • "Соперники"
  • "Дюна 2"

Лучшая актриса второго плана:

  • Зои Салдана, "Эмилия Перес"
  • Ариана Гранде, "Злая"
  • Селена Гомес, "Эмилия Перес"
  • Фелисити Джонс, "Бруталист"
  • Маргарет Куэлли, "Субстанция"
  • Изабелла Росселини, "Конклав"

Лучший актер второго плана:

  • Дензел Вашингтон, "Гладиатор 2"
  • Кирен Калкин, "Настоящая боль"
  • Гай Пирс, "Бруталист"
  • Джереми Стронг, "Ученик: Восхождение Трампа"
  • Юра Борисов, "Анора"
  • Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец"

Полный список номинантов на "Золотой глобус-2025" смотрите на официальном сайте премии.

Напомним, ранее были объявлены победители премии "Эмми-2024". Фаворитом стал сериал "Сегун", который получил рекордные 18 статуэток.

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