Уже совсем скоро состоится первое в этом году кинособытие, которое станет стартом красных дорожек 2025 года - 82-я церемония награждения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус". Именно она начнет еще один год вручения наград и награждения лучших фильмов и актеров в киноиндустрии.
В этом году кинопремия собрала лучшие ленты 2024 года. В список номинантов попали картины, которые стали популярными во всем мире, в частности, "Злая", "Конклав", "Бруталист" и "Дюна: Часть вторая". А также за победу будут соревноваться знаменитые актеры Анджелина Джоли, Дэниел Крейг, Николь Кидман и другие.
Правда, не обошлось в этом году и без россиян, что не могло не возмутить украинцев, ведь мир и дальше продолжает закрывать глаза на террор оккупантов в Украине и номинировать жителей страны-агрессора на престижные премии. Путинист Юрий Борисов попал в номинацию "Лучший второстепенный актер". Он сыграл роль в комедийной драме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера. В фильме рассказывается о любви нью-йоркской стриптизерши и сына российского олигарха.
Рекордсменом этого года стал криминальный мюзикл "Эмилия Перес" французского режиссера Жака Одияра. Лента собрала 10 номинаций. В ней рассказывается о лидере картеля, который решил оставить мир преступности и жить новой жизнью женщины. На втором месте по количеству категорий оказался фильм "Бруталист". Он попал в семь номинаций. Историческая драма рассказывает о венгерском архитекторе, который пытается построить новую жизнь в Америке после Второй Мировой войны.
Когда состоится церемония награждения "Золотого глобуса"
Долгожданное вручение наград пройдет традиционно в Лос-Анджелесе в отеле The Beverly Hilton. Церемония начнется в понедельник, 6 января, в 03:00 утра по киевскому времени и продлится около четырех часов.
Ведущей события станет американская актриса и телезвезда Никки Глейзер. "Золотой глобус" будет транслироваться на американском телеканале CBS. Награждению победителей будет предшествовать дефиле звезд киноиндустрии на красной дорожке.
Номинанты премии "Золотой глобус-2025"
Лучшая драма:
- "Бруталист"
- "Боб Дилан: Совершенно неизвестный"
- "Конклав"
- "Дюна 2"
- "Никелевые парни"
- "5 сентября"
Лучшая комедия или мюзикл:
- "Эмилия Перес"
- "Анора"
- "Соперники"
- "Настоящая боль"
- "Субстанция"
- "Злая"
Лучший режиссер:
- Жак Одияр, "Эмилия Перес"
- Шон Бейкер, "Анора"
- Брэди Корбет, "Бруталист"
- Эдвард Бергер, "Конклав"
- Корали Фарже, "Субстанция"
- Паял Кападия, "Все, что мы представляем светом"
Лучший сценарий:
- "Эмилия Перес"
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Настоящая боль"
- "Субстанция"
- "Конклав"
Лучший актер в драме:
- Эдриен Броди, "Бруталист"
- Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенно неизвестный"
- Дэниел Крейг, "Квир"
- Колман Доминго, "Синг Синг"
- Ральф Фаеннс, "Конклав"
- Себастьян Стэн, "Ученик: Восхождение Трампа"
Лучшая актриса в драме:
- Анджелина Джоли, "Мария"
- Николь Кидман, "Хорошая плохая девочка"
- Тильда Суинтон, "Комната по соседству"
- Фернанда Торрес, "Я до сих пор здесь"
- Памела Андерсон, "Последняя шоугерл"
- Кейт Уинслет, "Ли"
Лучший актер в комедии или мюзикле:
- Джесси Айзенберг, "Настоящая боль"
- Хью Грант, "Еретик"
- Габриэль ЛаБелл, "Субботнее шоу"
- Джесси Племонс, "Виды милосердия"
- Глен Пауэлл, "Наемный убийца"
- Себастьян Стэн, "Другой человек"
Лучшая актриса в комедии или мюзикле:
- Эми Адамс, "Ночная сука"
- Синтия Эриво, "Злая"
- Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"
- Мики Мэдисон, "Анора"
- Деми Мур, "Субстанция"
- Зендея, "Соперники"
Лучший мультфильм:
- "Поток"
- "Мыслями наизнанку 2"
- "Воспоминания улитки"
- "Моана 2"
- "Уоллес и Громит 2"
- "Дикий робот"
Лучший иностранный фильм:
- "Все, что мы представляем свет"
- "Эмилия Перес"
- "Девочка с иглой"
- "Я до сих пор здесь"
- "Семена священного инжира"
- "Вермилио"
Лучший саундтрек:
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Дикий робот"
- "Эмилия Перес"
- "Соперники"
- "Дюна 2"
Лучшая актриса второго плана:
- Зои Салдана, "Эмилия Перес"
- Ариана Гранде, "Злая"
- Селена Гомес, "Эмилия Перес"
- Фелисити Джонс, "Бруталист"
- Маргарет Куэлли, "Субстанция"
- Изабелла Росселини, "Конклав"
Лучший актер второго плана:
- Дензел Вашингтон, "Гладиатор 2"
- Кирен Калкин, "Настоящая боль"
- Гай Пирс, "Бруталист"
- Джереми Стронг, "Ученик: Восхождение Трампа"
- Юра Борисов, "Анора"
- Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец"
Полный список номинантов на "Золотой глобус-2025" смотрите на официальном сайте премии.
Напомним, ранее были объявлены победители премии "Эмми-2024". Фаворитом стал сериал "Сегун", который получил рекордные 18 статуэток.