Рекордсменом в этом году стала лента "Эмилия Перес", которая попала сразу в 10 номинаций.

Уже совсем скоро состоится первое в этом году кинособытие, которое станет стартом красных дорожек 2025 года - 82-я церемония награждения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус". Именно она начнет еще один год вручения наград и награждения лучших фильмов и актеров в киноиндустрии.

В этом году кинопремия собрала лучшие ленты 2024 года. В список номинантов попали картины, которые стали популярными во всем мире, в частности, "Злая", "Конклав", "Бруталист" и "Дюна: Часть вторая". А также за победу будут соревноваться знаменитые актеры Анджелина Джоли, Дэниел Крейг, Николь Кидман и другие.

Правда, не обошлось в этом году и без россиян, что не могло не возмутить украинцев, ведь мир и дальше продолжает закрывать глаза на террор оккупантов в Украине и номинировать жителей страны-агрессора на престижные премии. Путинист Юрий Борисов попал в номинацию "Лучший второстепенный актер". Он сыграл роль в комедийной драме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера. В фильме рассказывается о любви нью-йоркской стриптизерши и сына российского олигарха.

Рекордсменом этого года стал криминальный мюзикл "Эмилия Перес" французского режиссера Жака Одияра. Лента собрала 10 номинаций. В ней рассказывается о лидере картеля, который решил оставить мир преступности и жить новой жизнью женщины. На втором месте по количеству категорий оказался фильм "Бруталист". Он попал в семь номинаций. Историческая драма рассказывает о венгерском архитекторе, который пытается построить новую жизнь в Америке после Второй Мировой войны.

Когда состоится церемония награждения "Золотого глобуса"

Долгожданное вручение наград пройдет традиционно в Лос-Анджелесе в отеле The Beverly Hilton. Церемония начнется в понедельник, 6 января, в 03:00 утра по киевскому времени и продлится около четырех часов.

Ведущей события станет американская актриса и телезвезда Никки Глейзер. "Золотой глобус" будет транслироваться на американском телеканале CBS. Награждению победителей будет предшествовать дефиле звезд киноиндустрии на красной дорожке.

Номинанты премии "Золотой глобус-2025"

Лучшая драма:

"Бруталист"

"Боб Дилан: Совершенно неизвестный"

"Конклав"

"Дюна 2"

"Никелевые парни"

"5 сентября"

Лучшая комедия или мюзикл:

"Эмилия Перес"

"Анора"

"Соперники"

"Настоящая боль"

"Субстанция"

"Злая"

Лучший режиссер:

Жак Одияр, "Эмилия Перес"

Шон Бейкер, "Анора"

Брэди Корбет, "Бруталист"

Эдвард Бергер, "Конклав"

Корали Фарже, "Субстанция"

Паял Кападия, "Все, что мы представляем светом"

Лучший сценарий:

"Эмилия Перес"

"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"Субстанция"

"Конклав"

Лучший актер в драме:

Эдриен Броди, "Бруталист"

Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенно неизвестный"

Дэниел Крейг, "Квир"

Колман Доминго, "Синг Синг"

Ральф Фаеннс, "Конклав"

Себастьян Стэн, "Ученик: Восхождение Трампа"

Лучшая актриса в драме:

Анджелина Джоли, "Мария"

Николь Кидман, "Хорошая плохая девочка"

Тильда Суинтон, "Комната по соседству"

Фернанда Торрес, "Я до сих пор здесь"

Памела Андерсон, "Последняя шоугерл"

Кейт Уинслет, "Ли"

Лучший актер в комедии или мюзикле:

Джесси Айзенберг, "Настоящая боль"

Хью Грант, "Еретик"

Габриэль ЛаБелл, "Субботнее шоу"

Джесси Племонс, "Виды милосердия"

Глен Пауэлл, "Наемный убийца"

Себастьян Стэн, "Другой человек"

Лучшая актриса в комедии или мюзикле:

Эми Адамс, "Ночная сука"

Синтия Эриво, "Злая"

Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"

Мики Мэдисон, "Анора"

Деми Мур, "Субстанция"

Зендея, "Соперники"

Лучший мультфильм:

"Поток"

"Мыслями наизнанку 2"

"Воспоминания улитки"

"Моана 2"

"Уоллес и Громит 2"

"Дикий робот"

Лучший иностранный фильм:

"Все, что мы представляем свет"

"Эмилия Перес"

"Девочка с иглой"

"Я до сих пор здесь"

"Семена священного инжира"

"Вермилио"

Лучший саундтрек:

"Бруталист"

"Конклав"

"Дикий робот"

"Эмилия Перес"

"Соперники"

"Дюна 2"

Лучшая актриса второго плана:

Зои Салдана, "Эмилия Перес"

Ариана Гранде, "Злая"

Селена Гомес, "Эмилия Перес"

Фелисити Джонс, "Бруталист"

Маргарет Куэлли, "Субстанция"

Изабелла Росселини, "Конклав"

Лучший актер второго плана:

Дензел Вашингтон, "Гладиатор 2"

Кирен Калкин, "Настоящая боль"

Гай Пирс, "Бруталист"

Джереми Стронг, "Ученик: Восхождение Трампа"

Юра Борисов, "Анора"

Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец"

Полный список номинантов на "Золотой глобус-2025" смотрите на официальном сайте премии.

Напомним, ранее были объявлены победители премии "Эмми-2024". Фаворитом стал сериал "Сегун", который получил рекордные 18 статуэток.

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