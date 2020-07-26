Новый костюм Супермена: Зак Снайдер показал отрывок режиссеркой версии "Лиги справедливости"

По словам режиссера, лента идет дольше 3,5 часов.

Зак Снайдер показал короткий отрывок режиссерской версии «Лиги справедливости». В нем можно увидеть новый костюм Супермена.

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Как сообщает «Мир Фантастики», отрывок был показан в ходе трансляции Justice Con. Полноценный тизер покажут на DC FanDome, который пройдет 22 августа.

Снайдер отметил, что точный хронометраж и формат ленты назовут на грядущем ивенте. Но, по его словам, она идет дольше 3,5 часов (214 минут).

Также постановщик подчеркнул, что не собирается использовать отснятый Джоссом Уидоном материал.

Напомним, Зак Снайдер выступал режиссером «Лиги справедливости» и закончил большую часть работы над ней, но был вынужден отойти от пост-продакшна и финального монтажа из-за трагического самоубийства его дочери.

Для завершения работы над фильмом студия Warner Bros. пригласила Джосса Уидона. По слухам, последний принципиально изменил стиль и тон повествования картины, а также организовал масштабные досъёмки, из-за чего бюджет фильма раздулся.

В конечном итоге, лента не оправдала ожиданий студии, собрав лишь 657 млн долларов при бюджете примерно в 300 млн.

Еще несколько лет назад в сети появились слухи о существовании версии «Лиги справедливости» от Зака Снайдера, в которой он максимально приблизился к первоначальному замыслу фильма (Snyder Cut). На ее существование туманно намекал и сам Снайдер. К флешмобу за выпуск Snyder Cut присоединились даже Галь Гадот и Бен Аффлек – исполнители роли Чудо-Женщины и Бэтмена.

Перемонтированная Снайдером лента появится на стриминговом сервисе HBO Max в 2021 году.

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