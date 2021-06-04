Главные роли исполнили Хью Джекман и Ребекка Фергюсон.

Warner Bros. выпустила дебютный трейлер фантастического фильма «Воспоминания» (Reminiscence) с Хью Джекманом в главной роли.

Режиссером и сценаристом выступила Лиза Джой, которая ранее работала над сериалом «Мир Дикого запада». Ленту продюсирует ее муж Джонатан Нолан. Главные роли исполнили Хью Джекман и Ребекка Фергюсон.

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По сюжету Ник Баннистер (Хью Джекман) - частный исследователь ума. Он живет на окраине побережья Майами, которое почти полностью оказалось под водой. Ник «путешествует» по мрачным и обольстительным мирам прошлого и помогает клиентам получить доступ к утраченным воспоминаниям. Однажды к нему приходит новая клиентка Мэй (Ребекка Ферґюссон), и эта встреча меняет его жизнь навсегда. Постепенно мысль о потерянном и найденное превращается в навязчивую идею. Когда Баннистер пытается найти правду об исчезновении Мэй, он раскрывает жестокий заговор...

В украинский прокат фильм выйдет 19 августа.

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Автор: Ольга Броскова