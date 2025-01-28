Вышел тизер фильма 'раша гудбай'

Студия "Квартал 95" презентовала первый тизер своего нового фильма. Лента называется "раша гудбай", а ее создатели отмечают, что кино будет своеобразной "прививкой" от "русского мира". Фильм выйдет в широкий украинский прокат 27 марта 2025 года.

"Создание фильмов Студии "Квартал 95" всегда начинается со смелой фантазии, с несколько безумного "А что, если бы?". Так было и на этот раз. Когда рашистские пропагандисты пробили очередное дно, кто-то сказал: А что, если бы вот такая недожурналистка оказалась бы в Украине и увидела реалии собственными глазами? Сколько времени нужно, чтобы выздороветь от вируса "русского мира" и прийти в себя? Возможно ли это вообще? С этими вопросами мы начали создавать историю "раша гудбай", - рассказывает генеральный продюсер фильма Сергей Шефир, - Деоккупировать все наши территории - сверхтяжелая задача. Вернуть сердца украинцев и освободить их головы из плена российской пропаганды - не менее сложная задача".

В тизере фильма "раша гудбай" уже можно увидеть главных героев. Екатерина Варченко сыграла главную героиню, а компанию ей составили Гриша Горобчук и Алексей Нагрудный. Также, в ленте снялись: Андрей Исаенко, Анна Буткевич, Виталий Иванченко, Слава Красовская и Артем Мяус.

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"Это кино о украинке, которая 10 лет живет в оккупации, у которой не только полностью промыты мозги, но и которая сама стала проповедником больных идей и фейков об Украине. И однажды, со всем этим набором в голове, она случайно оказывается на Западе Украины, где ей выпадает шанс бросить вызов всему, что считала правдой, - делится креативный продюсер фильма Юрий Костюк, - Мы рассказали историю как один конкретный человек может опомниться и сказать свое "раша гудбай!".

Информация о фильме: Оригинальное название: раша гудбай Страна: Украина Премьера: 27 марта 2025

Производство: Студия "Квартал 95"

Дистрибуция: Kinomania Film Distribution

Медиапартнер: 1+1 Media

Жанр: комедия, драма

Режиссер: Алексей Кирющенко

Генеральный продюсер: Сергей Шефир

Креативный продюсер: Юрий Костюк

Сценарий: Юрий Костюк, Алексей Кирющенко, Сергей Шефир

Оператор: Сергей Кошель

В ролях: Екатерина Варченко, Андрей Исаенко, Анна Буткевич, Алексей Нагрудный, Виталий Иванченко, Слава Красовская, Артем Мяус, Гриша Горобчук

Soundtrack: Ріапобой, MBreeze

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