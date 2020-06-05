Новый сезон "Ведьмака": стало известно, когда возобновят съемки сериала

Съемки стартовали 12 февраля, но были прерваны из-за карантина.

Крупные британские кинокомпании, в том числе и отвечающая за съемки второго сезона сериала «Ведьмак», приготовились возобновить работу после карантина.

Читайте такжеЗвезда сериала "Ведьмак" показал, с кем проводит День влюбленных (фото)Как сообщает Deadline, речь идет о таких студиях как Elstree Studios, Twickenham Studios, Arborfield/Longcross Studios и Maidstone Studios.

Ранее планировалось, что работа над новым сезоном может стартовать в течение двух месяцев, но сейчас речь идет о ближайших неделях.

Как известно, съемки второго сезона стартовали 12 февраля, и при позитивном развитии событий они могли бы завершиться уже в августе. Но свои коррективы внес карантин из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что новый сезон сериала выйдет в 2021 году.

Ранее УНИАН сообщал, что Netflix представил новых актеров второго сезона «Ведьмака».

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