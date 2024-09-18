Зрителей ждет история о героях сказок и легенд Крутиуса, Вырвидуба, Вернигора и Котигорошка.

В Украине снимут полнометражный супергеройский фильм "Крутиус. Возвращение силы". Главными персонажами в ленте станут украинские сказочные легенды, в частности, Крутиус, Вырвидуб, Вернигора и Котигорошко. Они будут противостоять злодеям из российских мультфильмов.

"Крутиус. Возвращение силы" - это абсолютно современная история, события которой будут разворачиваться в Киеве. В городе рядом с обычными людьми столетиями живут мифические существа. Они выглядят также, как мы, однако у них есть различные сверхъестественные способности. Но пользоваться ими им запрещает древнее соглашение. Впрочем, правила игры меняются, когда на далеком Севере зашевелилось древнее зло, которое стремится покорить себе Украину.

В центре сюжета - украинские супергерои, которые станут против этого зла. Но для этого сначала им надо вернуть себе собственные магические способности, которые почти исчезли за века бездействия.

Видео дня

Так, Марий Крутиус сейчас подрабатывает аниматором на детских праздниках, а когда-то мог поворачивать реки в другую сторону. Устим Вернигора был вынужден обуздать собственную огромную физическую силу, и теперь работает уборщиком в цирке. Диян Вырвидуб, бывший властелин растительного царства, теперь - обычный экоактивист и садовник. А Вия Котигорошко, у которой когда-то была суперскорость и владела боевыми искусствами, сегодня является скромной работницей архива.

А противостоять супергероям будут суперзлодеи, которых придумали в РФ: владычица Василиса Ужасная, Соловей Разбойник, Емеля Дурачок и Алеша Попович.

К слову, автором идеи, сценаристом и режиссером проекта является Артем Литвиненко, а производством будет заниматься его продакшен-компания А17.

"Украинские супергерои долгое время "сидели в шароварах", ели вареники и сало - такое место для них определяла империя. Я хочу построить мир современных, привлекательных и одновременно сложных и противоречивых украинских супергероев, которые долго скрывали от нас свое существование", - отметил режиссер.

Напомним, ранее вышел первый тизер украинского мультфильма для взрослых "Наша Файта".

Вас также могут заинтересовать новости: