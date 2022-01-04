Представители студии заверили, что исправят ошибку в ближайшее время.

В спецвыпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" вместо детской фотографии исполнительницы роли Гермионы Эммы Уотсон показали молодую Эмму Робертс. И это не единственная ошибка студии.

Кроме фотографии не той актрисы, студия в титрах подписала актера Оливера Фелпса как Джеймса Фелпса.

Читайте такжеДжоан Роулинг появится в спецэпизоде в честь 20-летия "Гарри Поттера"Конечно, киноманы заметили ошибку. При этом представители Warner Bros. сказали, что обязательно исправят это недоразумение.

Отметим, спецэпизод вышел 1 января на HBO Max. В нем показали встречу Дэниэла Рэдклиффа, Руперта Гринт и Эммы Уотсон после долгой разлуки. Спустя 20 лет они впервые оказались в стенах Хогвартса.

Напомним, ранее звезда "Гарри Поттера" сделала откровенное признание спустя много лет.

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