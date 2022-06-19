Известная всему миру американская актриса Дженнифер Энистон с первых дней полномасштабной войны высказала свою поддержку украинцам. Особенно сильно она восхитилась силой и героизмом украинских женщин.
Недавно звезда дала интервью журналу People, где вспомнила - новости о вторжении перенесла очень сложно. В тот момент она находилась в Париже и не смогла продолжить съемки в фильме "Загадочное убийство 2".
"Это было три месяца далеко от дома. И это было сложно, не только потому, что я была далеко от своих собак. Кроме того, Украина была в двух шагах", - вспомнила Энистон.
Звезда сериала "Друзья" первое время чувствовала себя бесполезной и искала возможности помочь украинцам. Спустя какое-то время Дженнифер Энистон решила продолжать делать то, что у нее получается лучше всего.
"Я напомнила себе, что это то, что нужно людям. Люди хотят смеяться. Людям нужны комедии. Людям нравится на минуту не думать о плохом", - резюмировала звезда.
Напомним, голливудский актер Бен Стиллер засветился во Львове. Звезда фильма "Ночь в музее" прогуливался по центру города в субботу, 18 июня.
Также УНИАН перечислил лучшие фильмы с участием королевы романтических комедий Энистон.
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