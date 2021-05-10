По словам Ткаченко, заработал возврат определенных средств западным организациям, которые снимают фильмы в Украине, и начались "серьезные разговоры о больших совместных проектах".

Около 8-10% в общем обороте доходов от кино в Украине занимают украинские фильмы.

Об этом сообщил в интервью Радио Свобода министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Кроме массового запуска украинских фильмов, что очень хорошо, и уже 8-10% в общем обороте доходов от кино занимают украинские фильмы, - мы переходим к качеству и к пониманию того, каким образом мы будем развивать и каким образом мы будем сотрудничать с западными партнерами", – сказал Ткаченко.

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По его словам, заработал возврат определенных средств западным организациям, которые снимают фильмы в Украине, и начались «серьезные разговоры о больших совместных проектах».

"Я вижу попытки, в том числе и руководства Госкино, и нового совета, работать прозрачнее. И разработан целый пакет реформы кинокластера в стране вообще (мы скоро это начнем обсуждать), который включает в себя и обучение, и общие съемки, я имею в виду сопроизводство, и изменения в инфраструктуре", - сказал Ткаченко.

Он добавил, что пандемия коронавируса не оказывает препятствия съемкам, разрешение работать киногруппы есть. "Здесь снималось несколько западных проектов и в прошлом году, и сейчас снимается. То есть приятно слышать, что Запад для себя открывает Украину", - подчеркнул министр.

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Автор: Богдан Слуцкий