Спектакль "Каменный властелин" по драме автора, начиная с 25-го февраля и в течение месяца, покажут по всей Украине.

В честь 150-летия Леси Украинки спектакль по драме поэтессы покажут в кинозалах, театре и онлайн. Спектакль «Каменный властелин» по драме писательницы, начиная с 25-го февраля и в течение месяца, покажут по всей Украине в кинозалах, театре и онлайн. Таким образом каждый желающий, независимо от локации, своих возможностей или предпочтений, сможет почтить творчество деятельницы.

«Главная цель нашего проекта — сделать театр доступным каждому, распространить его во все максимально доступные нам измерения, чтобы каждый украинец мог прикоснуться и почувствовать настоящую силу театра и эйфорию от него, — рассказывает Даша Малахова, продюсер «Театра 360 градусов». — Ведь в самые тяжелые времена именно культура спасала страну. И сейчас именно такой период, когда культурные мероприятия и качественный театр способствуют нашей самоидентификации как народа и как личности, и дарят эмоции, которые сейчас так нужны людям».

Своей мотиваторкой продюсеры называют саму Лесю Украинку — революционерку, которая даже через 150 лет является драйвером прогресса украинской театральной культуры. Именно поэтому спектакль «Каменный властелин», который был премьерным в рамках проекта «Театр 360 градусов», начинает историю украинского театра в кино. Организаторы убеждены: это безусловно расширит театральную аудиторию в десятки раз, а великое произведение авангардной и гениальной Леси увидят украинцы в каждом уголке страны и даже за ее пределами.

Организаторы отмечают, что начиная с 25 февраля — дня рождения Леси Украинки — и в течение месяца, театральное представление по драме поэтессы можно будет посмотреть во всеукраинских сетях кино. Первая неделя показов пройдёт в сети Multiplex (с 25 февраля), а после к празднованию присоединятся Планета Кино (с 5 марта), Синема Сити (с 10 марта), сеть коммунальных кинотеатров «Киевкинофильм» (с 19 марта), а также другие кинотеатры в 15 городах Украины. За расписанием сеансов в вашем городе следите на сайте «Театра 360 градусов», в социальных сетях проекта, а также на официальных ресурсах сетей кинотеатров.

Кроме того, киевляне и гости города могут посетить спектакль в Театре на Подоле, который состоится 25 февраля и 9 марта. Если же по каким-то причинам вам недоступны театральный и кинозалы, вы можете присоединиться к всеукраинскому празднованию онлайн благодаря своему смартфону или домашнему интернету.

Напомним, этой осенью видеоверсию постановки Театра на Подоле «Каменный властелин» в интерпретации режиссера Ивана Урывского за 10 дней онлайн-показов уже посмотрели более 40 000 украинцев.

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Автор: УНИАН