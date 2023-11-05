Авторы сериала исказили информацию о реальных ужасах войны.

На американской стриминговой платформе Netflix 1 ноября впервые в истории вышел украинский сериал "первые дни" о начале полномасштабного вторжения России в Украину. Украинцы ждали своеобразного взрыва от этого проекта, в котором показали шесть якобы реальных историй, которые пережили люди после 24 февраля. Но первые отзывы зрителей говорили о разочаровании, ведь по их словам, сериал во многом ложный.

Такие комментарии можно увидеть в соцсети Х (новое название Twitter). В частности, украинская волонтер под ником "лучанка" выразила свое возмущение от увиденного. Ее поддержали и другие пользователи Сети.

"Сгорели с первых секунд того сериала "Первые дни". Это ужас... Это просто пи**да. Они показывают Ирпень, первые дни вторжения, с мобильной связью, свободной и целой дорогой в Киев. С одним взрывом в день, который вынес просто окна в доме. У них за целую ночь ни одного бл*ть взрыва не было. А утром все спокойно сидят в доме пьют кофе. Кто пустил это на Нетфликс?"- высказалась "лучанка".

Она вспомнила ужасы первых дней войны в столице, когда царили паника и страх, машины были переполнены людьми, которые убегали от оккупантов. По словам волонтера, в сериале показали другую картинку, которая имеет более позитивный характер.

"Первые дни вторжения, в стране полный пи**дец. В Киеве взрывы, выстрелы. Они показывают во всей красе минут 10 типа, сломавшего ногу на электрическом самокате, и сто раз напоминают, что мужчин не выпускают из страны", – возмущается зрительница.

Обратила внимание зрительница и на эпизод, когда одному из персонажей удалось без проблем "выплыть из оккупации". Комментаторы, пережившие события в Буче и Ирпене, пишут, что это стыд и ложная подача фактов. Они не понимают, почему авторы решили "искривить" картинку реальности.

Что пишут пользователи сети

"Вспомнила тот случай, когда люди на лодках бежали через Днепр и их просто расстреляли. В одной из лодок была бабушка с внуком, ее тело нашли быстро, а мальчика долго искали, надеялись, что спасся, а ведь нет. Столько было ужасных трагедий на Киевщине"

"Это просто высмеивание. Издевательства над людьми, мало того что это за наши налоги, так еще такое дерьмо, которое работает против нас в Европе. Мы и так информационно проигрываем РФ. А так еще и помогаем им"

"Какая чушь. Как это можно было бросить в релиз? Стыд, просто стыд"

"Тупо гениальная пропаганда обесценивания того ужаса и отбеливания р*сни-нелюдей"

Волонтер уточнила: "Мне так больно и стыдно, что это сняли и будут показывать по Европе. Мне стыдно перед всеми, кто, правда, пережил оккупацию, у кого погибли близкие, кто был под обстрелами. Это тупо плевок в них. Это ужас. Какое российское ИПСО, если наши режиссеры постарались лучше".

Напомним, что вокруг военной драмы "Юрик" разгорелся скандал, мариупольцы обвинили продюсеров во лжи. Фильм возмутил жителей Мариуполя, которые видели все ужасы, происходившие в городе. Кроме этого, продюсер драмы Татьяна Куц обвинила жителей города в том, что они якобы сами "голосовали за РФ".

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