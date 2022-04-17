В центре сюжета - трагические события времен Второй мировой.

Фильм Одесской киностудии о Мариуполе "Почему я живой" покажут на престижном кинофестивале в Праге. В центр сюжета положены события времен Второй мировой войны. Мероприятие состоится 21-22 апреля.

Об этом сообщили на официальном сайте киностудии.

Премьера "Почему я живой" режиссера Виллена Новака в Украине состоялась в ноябре 2021 года. Кинолента основана на реальных событиях 1940 года. Главные герои - два семнадцатилетних подростка из Мариуполя - Фрося и Ленчик. Они влюблены друг в друга и планируют свадьбу, однако данную идею не одобряют их родители, потому что Фрося украинка, а Ленчик еврей. К тому же, Ленчик уходит на фронт.

Напомним, украинский фильм "Папины кроссовки" получил Гран-при Рижского кинофестиваля.

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