Мультфильм уже установил не один рекорд по раскупленным билетам в Европе. На очереди - США.

Украинская "Мавка. Лесная песня" была представлена на экранах кинотеатров США. Анимационный фильм уже стал одним из самых кассовых в Украине и в Европе, на очереди - покорение американского рынка.

Премьера "Мавки" в США состоялась еще 24 мая. С тех пор на показы регулярно ходят не только украинцы, проживающие за границей, но и американцы.

"Леся Украинка меньше переведена, менее известна, но она является настоящей европейкой в лучшем смысле этого слова: человек, владевший восемью иностранными языками, в совершенстве знавший европейскую культуру. Поэтому, когда мы здесь этим прекрасным мультфильмом сегодня напоминаем американцам, что мы - часть европейской культуры, когда мы знакомим их с нашим творчеством, то мы еще раз подчеркиваем, что Украина жива и будет вечно жить, потому что у нее в сердце есть то, что не умирает", - сказала советница посольства Украины в США Екатерина Смаглий в комментарии "Радіо Свобода".

Ранее УНИАН писал, что "Мавка. Лесная песня" побила рекорд и стала самым кассовым украинским фильмом. Как сообщили создатели, "Мавка" обогнала "Бешеную свадьбу", "Захара Беркута" и многие другие фильмы. Анимационный фильм уже собрал на 10 миллионов больше комедии "Я, ты, он, она".

Напомним, фильм "Мавка. Лесная песня" создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня".

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