В Украине вручили кинопремию «Золота Дзиґа»: лучшей признана лента «Мои мысли тихие» Антонио Лукича

Больше всего голосов в зрительском онлайн-голосовании получила лента «Круты 1918» Алексея Шапарева.

На онлайн-церемонии Четвертой Национальной кинопремии «Золотая Дзиґа» объявлены имена победителей в номинациях «Лучший фильм» и «Премия зрительских симпатий».

Об этом сообщает пресс-служба Украинской киноакадемии.

Лучшей лентой года стал фильм «Мои мысли тихие» Антонио Лукича, а больше всего голосов в зрительском онлайн-голосовании получила лента «Круты 1918» режиссера Алексея Шапарева.

Победителем в номинации «Лучшая режиссерская работа» признан Нариман Алиев за свой дебютный полный метр «Домой».

Имя победителя в номинации «Открытие года» было объявлено за неделю до церемонии - им стал режиссер Антонио Лукич.

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Премию за вклад в развитие украинского кинематографа получила известная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева.

«Золоту Дзиґу» за «Лучший короткометражный анимационный фильм» получила работа «Любовь» («Кохання») режиссера Микиты Лыскова, «Лучшим короткометражным игровым фильмом» стала лента «В нашей синагоге» режиссера Ивана Орленко. А в номинации «Лучший документальный фильм» победил «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» режиссера Надежды Парфан.

«Честность и достоверность обнародованных результатов голосования подтвердила аудиторско-консалтинговая компания Kreston GCG, которая является официальным аудитором Четвертой Национальной кинопремии", - добавила пресс-служба.

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