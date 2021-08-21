Гиллиам приехал на 12-й Одесский международный фестиваль, на встречу с ним пришли почти 1 тысяча человек.

Почти 1 тысяча человек пришли на встречу с известным британским режиссером Терри Гиллиамом, приехавшим на Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ).

Как передает корреспондент УНИАН, встреча с автором культовых фильмов "12 обезьян", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Бразилия" и других прошла сегодня на одной из локаций ОМКФ – в кинотеатре "Родина". Пришло очень много людей - около 1 тысячи человек.

Режиссер ответил на вопросы присутствующих, пребывал в хорошем настроении и много шутил.

Обычно в моем кино сочетаются трагедия и комедия. Если бы я снимал новый фильм в Украине, то считал бы, что это идеальное место на Земле, где неожиданно сочетаются комедия с трагедией, - сказал он и отметил при этом актерское прошлое президента Украины Владимира Зеленского, в частности его комедийное амплуа.

Читайте такжеОдесский международный кинофестиваль: объявлены первые победителиГиллиам признался, что никогда не стремился делать карьеру, а искал работу, приносящую ему удовольствие и "какие-то деньги".

"Кроме того, я создавал кино. Поиски денег для кино - это когда ты обманываешь продюсера, убеждая его в том, что твое кино стоит больших усилий, чтобы найти других дураков, которые будут давать тебе деньги на фильм...",- сказал Гиллиам.

При этом он признал, что Голливуд - место, в котором вращаются крупные капиталы, но это является причиной контроля всех происходящих там процессов.

"А я не люблю контроль...",- заявил режиссер.

Он также поделился своим видением взаимодействия с актерами, со зрителями, и поделился тем, как провел время в Одессе.

Я был на вашем блошином рынке (Староконный рынок, – УНИАН) и больше всего меня удивили коты, котята, которых продают. У меня вопрос, что делают одесситы, когда покупают этих котов? Может, съедают их? Потому что этих кошек очень, очень много!, - пошутил Гиллиам.

В рамках кинофестиваля состоялся показ фильмов режиссера, среди которых нашумевшая лента "Человек, который убил Дон Кихота".

Как сообщал УНИАН, 11-й Одесский международный кинофестиваль из-за пандемии коронавируса прошел в режиме онлайн с 25 сентября по 3 октября 2020 года. Двенадцать ОМКФ проходит в обычном режиме 14-21 августа. На участие в нем поступило более 250 заявок от украинских кинематографистов, из них около 60 – полнометражных кинолент.

Из них отобрано шесть полнометражных фильмов и восемь короткометражек.

Автор: Лариса Козовая