Шестисерийный проект расскажет об убийстве шести человек, чьи тела были расчленены и сшиты в форме одного тела под названием "тряпичная кукла".

Американский канал AMC и британский Alibi определились с исполнителями главных ролей в криминальной драме "Ragdoll" ("Тряпичная кукла").

Об этом сообщает Deadline.

В основу сценария ляжет дебютный роман Дэниела Коула, адаптацией которого займется Фредди Сайборн ("Убивая Еву").

Шестисерийный проект расскажет об убийстве шести человек, чьи тела были расчленены и сшиты в форме одного тела под названием "тряпичная кукла".

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Убийца насмехается над полицией, отправив ей список с именами следующих жертв, одной из которых является детектив полиции Нейтан Роуз (Ллойд-Хьюз).

В фильме снимутся Люси Хейл ("Пожизненный приговор"), Генри Ллойд-Хьюз ("Нерегулярные части") и Талисса Тейшейра ("Успеть за две недели").

Производство сериала начинается в Лондоне в ближайшие дни.

Права на издание книги, которую издатели и продюсеры называют "исключительной" и "невероятной", проданы в более чем 30 стран. У романа есть два продолжения: "Палач" (2018) и "Конец игры" (2019).

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Автор: Денис Прядко