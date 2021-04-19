Американский канал AMC и британский Alibi определились с исполнителями главных ролей в криминальной драме "Ragdoll" ("Тряпичная кукла").
Об этом сообщает Deadline.
В основу сценария ляжет дебютный роман Дэниела Коула, адаптацией которого займется Фредди Сайборн ("Убивая Еву").
Шестисерийный проект расскажет об убийстве шести человек, чьи тела были расчленены и сшиты в форме одного тела под названием "тряпичная кукла".
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Убийца насмехается над полицией, отправив ей список с именами следующих жертв, одной из которых является детектив полиции Нейтан Роуз (Ллойд-Хьюз).
В фильме снимутся Люси Хейл ("Пожизненный приговор"), Генри Ллойд-Хьюз ("Нерегулярные части") и Талисса Тейшейра ("Успеть за две недели").
Производство сериала начинается в Лондоне в ближайшие дни.
Права на издание книги, которую издатели и продюсеры называют "исключительной" и "невероятной", проданы в более чем 30 стран. У романа есть два продолжения: "Палач" (2018) и "Конец игры" (2019).
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