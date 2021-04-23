Поклонники пришли в восторг от новой видеоработы звезды.

Украинская певица Тина Кароль презентовала видео на песню "Красиво" из нового альбома.

Соответствующая запись опубликована на YouTube-канале звезды.

Читайте такжеТина Кароль в новом клипе слилась в поцелуе с "хорошим парнем" (фото, видео)Это видеоработа снята в формате живого выступления, Кароль появилась на сцене с музыкантами и балетом. В кадре артистка появилась в откровенном платье на запах с очень глубоким декольте и разрезом до бедер.

"Сведу тебя с ума премьерой клипа на песню "Красиво", – написала Кароль в Instagram.

Новый альбом Тины Кароль: что известно

2 апреля Тина Кароль представила свой альбом "Красиво". В нем поклонники творчества артистки услышали совсем новую Тину.

Альбом доступен на всех стриминговых платформах. В него вошли семь треков - "Это любовь", "Хороший парень", "Скандал", "Любовники", "Красиво", "Девочка", "Бегу".

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Автор: Ольга Робейко