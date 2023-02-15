Премьера нового сезона сериала с Джейсоном Судейкисом состоится уже 15 марта 2023 года.

Apple TV+ выпустил первый тизер третьего сезона популярного спортивно-комедийного сериала "Тед Лассо" (Ted Lasso), который, по слухам, должен стать для шоу последним.

Также сервис объявил дату премьеры нового сезона шоу – 15 марта 2023 года. Всего сезон будет состоять из 12 серий, которые будут выходить по одной раз в неделю.

Согласно официальному синопсису, в третьем сезоне Теду Лассо и другие героям шоу придется столкнуться с новыми вызовами, как в карьере, так и в личной жизни. Пока сам Лассо продолжает подвергаться насмешкам в прессе, один из лидеров ФК "Ричмонд" переходит в клуб заклятого врага и бывшего мужа владелицы клуба. Тем временем, ветеран клуба Рой Кент становится помощником тренера, а пиарщица Кили становится боссом своего собственного PR-агентства. Кажется, все разваливается как на поле, так и за его пределами, но команда Лассо решительно настроена сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию.

"Тед Лассо" – сюжет сериала

Сериал рассказывает о тренере команды по американскому футболу из Канзаса Теде Лассо, которого нанимают тренировать команду английской Премьер-лиги ФК "Ричмонд". Он не лучшим образом знаком с правилами, однако его оптимистичный настрой спасает положение.

Роль Теда Лассо исполняет американский комик Джейсон Судейкис ("Несносные боссы", "Мы – Миллеры", "Последний человек на земле"). Он же является создателем сериала.

Ханна Уэддингем ("Игра престолов", "Половое воспитание") играет роль Ребекки Уэлтон – новой владелицы ФК "Ричмонд", получившей клуб в результате развода. Она хочет разрушить команду, потому что это единственное, что любит ее бывший муж. Изначально она всячески вредит Теду, но постепенно проникается к нему симпатией.

Также важную роль в сюжете играют персонажи в исполнении Бретта Голдстина ("Тор: Любовь и Гром"), он же соавтор сценария к сериалу, и Джуно Темпл ("Малефисента", "Одноклассницы"): первый – вечно агрессивный стареющая звезда футбола Рой Кент, вторая – бывшая модель, а теперь пиарщица клуба Кили Джонс. Роль бывшего мужа Ребекки играет звезда сериала "Баффи – истребительница вмпиров" Энтони Хэд.

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