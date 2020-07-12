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Три новых произведения из сборника новелл Стивена Кинга экранизируют

17:31, 12 июля 2020
Кино и музыка
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Кинг написал три новые новеллы / фото instagram.com/stephenking.rus

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Последний сборник-бестселлер получил одобрение, передает Deadline.

Режиссером и сценаристом первой новеллы "Телефон мистера Герригана" стал Джон Ли Хэнкок. Продюссером второй истории "Жизнь Чака" стал Даррена Аронофски. А вот знаменитый Бен Стиллер займется третьей новеллой "Крыса". В последней картине Стиллер планирует сыграть главную роль.

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