Три новых произведения из сборника новелл Стивена Кинга экранизируют
17:31, 12 июля 2020Кино и музыка
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Экранизируют произведения из сборника новелл коллекции "Если потечет кровь".
Кинг написал три новые новеллы / фото instagram.com/stephenking.rus
Три новых произведения из сборника новелл коллекции "Если потечет кровь" Стивена Кинга экранизируют.
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Последний сборник-бестселлер получил одобрение, передает Deadline.
Режиссером и сценаристом первой новеллы "Телефон мистера Герригана" стал Джон Ли Хэнкок. Продюссером второй истории "Жизнь Чака" стал Даррена Аронофски. А вот знаменитый Бен Стиллер займется третьей новеллой "Крыса". В последней картине Стиллер планирует сыграть главную роль.
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