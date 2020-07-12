Три новых произведения из сборника новелл Стивена Кинга экранизируют

Экранизируют произведения из сборника новелл коллекции "Если потечет кровь".

Три новых произведения из сборника новелл коллекции "Если потечет кровь" Стивена Кинга экранизируют.

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Последний сборник-бестселлер получил одобрение, передает Deadline.

Режиссером и сценаристом первой новеллы "Телефон мистера Герригана" стал Джон Ли Хэнкок. Продюссером второй истории "Жизнь Чака" стал Даррена Аронофски. А вот знаменитый Бен Стиллер займется третьей новеллой "Крыса". В последней картине Стиллер планирует сыграть главную роль.

Как сообщал УНИАН, звезда сериала "Во все тяжкие" сыграл главного злодея в Far Cry 6.

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