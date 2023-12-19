Дэвид Линч отметит свое 78-летие 20 января 2024 года.

С 25 января 2024 года в избранных кинотеатрах Украины можно будет посмотреть мистический нуарный триллер "Шоссе в никуда" (Lost Highway) культового режиссера Дэвида Линча.

Как сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик", выпуск ленты посвящен дню рождения известного сюрреалиста Линча, который будет отмечать свое 78-летие 20 января – четырехкратного номинанта на премию "Оскар", наиболее известного по сериалу "Твин Пикс" и фильмам "Синий бархат" и "Малхолленд Драйв". Линч дважды становился лауреатом Каннского кинофестиваля – в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер", а на Венецианском кинофестивале он получил "Золотого льва" за достижения в кинематографе.

В центре сюжета фильма, вышедшего в 1997 году – саксофонист Фред Мэдисон, который подозревает свою жену в измене. Когда после череды мистических событий женщину находят мертвой, обвинение сразу ложится на мужчину. Фреда приговаривают к высшей мере наказания, но загадочным образом он исчезает из камеры смертников. На его месте обнаруживают невинного юношу Пита, который понятия не имеет, как он оказался в тюрьме. Но настоящее безумие только начинается.

В фильме сыграли Билл Пуллман ("Неспящие в Сиэтле", "День Независимости", сериал "Грешники"), Патриция Аркетт ("Юность", "Стигматы", "Эд Вуд"), Роберт Лоджа ("Лицо со шрамом"), Бальтазар Гетти ("Властелин мух"), Майкл Масси ("Семь"). Этот фильм – последний в карьере Джека Нэнса, которого можно увидеть во всех предыдущих работах режиссера.

Есть в картине и звездные камео. В частности, Мэрилин Мэнсон и его бас-гитарист Твигги Рамирес предстали в образах порноактеров, а роль тюремного охранника воплотил фронтмен группы Black Flag Генри Роллинз.

Дэвид Линч написал сценарий этого фильма совместно с Барри Гиффордом. Ранее последний написал рассказ, который лег в основу ленты "Дикие сердцем" Линча.

Композитором стал обладатель премии "Грэмми" Анджело Бадаламенти, с которым Линч работал в большинстве своих проектов. Помимо оригинальной музыки в фильме звучат песни группы Rammstein и Дэвида Боуи.

Оператор фильма – Питер Деминг, который также работал с Линчем над "Малхолленд драйв" и "Твин Пиксом".

Художница по костюмам – Патриция Норрис ("Человек-слон", "12 лет рабства", "Лицо со шрамом").

Рейтинг картины на платформе Letterboxd составляет 4 из 5, а на IMDb – 7,6 из 10. Еженедельник The New Yorker утверждает, что эта лента – "возможно, чистейшее проявление стиля режиссера", а в профильном издании Slant Magazine говорится, что это "наиболее смелый, эмоциональный и личный образ Линча".

Фильм выходит в рамках зимнего сезона ретроспективной серии от кинокомпании "Артхаус Трафик". В рамках этого проекта сейчас в избранных кинотеатрах продолжаются показы ленты "Выживут только любовники" Джима Джармуша, а в феврале 2024 года выйдет "Кэрол" Тодда Гейнса.

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