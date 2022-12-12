Наибольшую известность ему принесло сотрудничеством с Дэвидом Линчем.

В возрасте 85 лет умер американский пианист и композитор Анджело Бадаламенти.

О его смерти сообщается на странице Музея движущегося изображения (Museum of the Moving Image) в микроблоге Twitter. Причины смерти композитора не оглашаются.

"Знаменитый композитор Анджело Бадаламенти, наиболее известный своим сотрудничеством с Дэвидом Линчем (включая "Твин Пикс", "Синий бархат" и "Малхолланд Драйв"), скончался", - говорится в сообщении.

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Чем известен Бадаламенти

Известный композитор написал музыку более чем к 70 фильмам и телесериалам. Наибольшую популярность ему принесла музыка, написанная для фильмов и телесериалов американского кинорежиссёра Дэвида Линча.

Бадаламенти снялся в фильме "Малхолланд Драйв", а также сыграл человека за роялем в телесериалах "В прямом эфире" и "Твин Пикс: Возвращение", а также в фильме "Синий бархат".

В 2005 году композитор написал музыку для игры "Fahrenheit:Indigo Prophecy".

В 1990 году он получил "Грэмми" за лучшее инструментальное поп-исполнение "Twin Peaks Theme", в 1993 - премию "Независимый дух" за лучший оригинальный саундтрек "Твин Пикс: Сквозь огонь", а в 2005 - премию "World Soundtrack Award" в номинации "Композитор саундтрека года".

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