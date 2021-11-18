Новой лентой Шон Пенн хочет рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в Украине.

Голливудский актер и кинорежиссер Шон Пенн ("11 сентября", "В диких условиях") снимет документальную ленту об Украине.

Сегодня, 18 ноября, американец посетил один из пунктов Приазовья, которое больше всего попадало под обстрел российских оккупантов, информирует пресс-центр ООС.

"За время визита режиссер имел возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня, в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины, защищают украинские земли и дают достойный отпор врагу", – информируют в ООС.

Новой лентой Шон Пенн хочет рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в Украине.

"Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных Сил Украины, а на уровне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии соприкосновения", – рассказывают в пресс-центре командования.

Шон Пенн – лауреат двух "Оскаров" за роли в "Таинственной реке" и "Харви Милк". Не скрывает свои политические взгляды: выступал против американской политики в Ираке и посещал Тегеран, чтобы повидаться с иранскими деятелями.

Лично помогал жертвам урагана "Катрина" в Новом Орлеане; в 2011 совершил тур по странам "арабской весны", в частности, посетил Египет, Ливию и выразил поддержку смелости восставших.

В фильмографии Шона Пенна-актера - десятки фильмов. С 1991 года занялся режиссированием лент, дебютировав киноработой "Бегущий индеец".

Лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля.

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Автор: Яна Ставская