Эти сериалы с шокирующей концовкой и напряженным сюжетом хочется смотреть без перерывов.

Сериалы с неожиданным концом всегда привлекали людей. Каждый зритель хочет почувствовать себя детективом и попытаться угадать, чем закончатся события. Но если сценаристы хорошо постараются, то предсказать финал будет невозможно. В День любителей сериалов 1 сентября мы назвали лучшие сериалы с шокирующим концом и напряженным сюжетом.

Остаться в живых

Этот сериал получил множество престижных наград и заработал культовый статус. Повествует он о группе людей, которые пытаются выжить на таинственном острове посреди океана. На протяжении шести сезонов выжившие пытаются разгадать загадки этого места и наконец выбраться домой. Сериал славится своими неожиданными поворотами и мистической атмосферой. И, конечно, ошарашивающей концовкой.

Острые предметы

Мини-сериал из 8 серий лучше смотреть в выходные, потому что оторваться от экрана будет трудно. История сочетает в себе детектив и семейную драму. Главная героиня, сыгранная талантливой Эми Адамс, является журналисткой с тяжелым детством и алкогольной зависимостью. Чтобы спасти свою карьеру, она начинает расследовать дело об убийстве двух девочек в родном городе и даже не догадывается, куда заведет её расследование.

Тьма

Обязательно к просмотру любителям научной фантастики и кино о путешествиях во времени. Этот немецкий сериал от Netflix состоит из 26 серий. В маленьком немецком городке загадочным образом пропадают дети. В происходящее вовлечены четыре местные семьи, которые имеют свои темные секреты. Пропажи являются только началом трагических событий, которые приведут к шокирующему финалу.

Возвращение домой

Зрители и критики восхищаются этой работой, которая смотрится на одном дыхании. Сериал из 17 серий рассказывает о женщине, которая работает в центре "Возвращение домой" и помогает ветеранам поборот ПТСР. Однако никто из участников не знает, где находится центр, а групповые занятия выглядят абсурдом. Возможно эта организация совсем не то, чем кажется.

Амнезия

Ценители фильмов и сериалов про провалы в памяти не смогут оторваться от просмотра ни на секунду. По сюжету агент ФБР пропала во время во время расследования, а её тело так и не было найдено. Спустя шесть лет её находят, но за время своего исчезновения она почти ничего не помнит. Женщину мучают кошмары и галлюцинации, её муж женат на другой, а сын не узнаёт маму. А самое худшее, что она всё ещё не знает, кто и почему её похитил.

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