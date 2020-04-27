Сериал "Ведьмак": раскрыты новые подробности второго сезона

Больше времени во втором сезоне будет посвящено героям Нильфгарда.

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрих поделилась новыми деталями второго сезона.

Читайте такжеВышел первый сезон сериала "Ведьмак" от Netflix (видео)Об этом она написала в микроблоге Twitter.

В частности, она призналась, что больше времени во втором сезоне будет посвящено героям Нильфгарда.

«Не могу дождаться, когда смогу углубиться в линии Кыгыра и Фрингильи во втором сезоне. Кто они такие, почему для них важен Нильфгард и каким будет их путь… это одна из моих любимых частей нового сезона», – отметила Лорен Хиссрих.

Ранее УНИАН сообщал, что Netflix представил новых актеров второго сезона «Ведьмака».