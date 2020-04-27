Сериал "Ведьмак": раскрыты новые подробности второго сезона
18:03, 27 апреля 2020Кино и музыка
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Больше времени во втором сезоне будет посвящено героям Нильфгарда.
"Ведьмак" второй сезон / скриншот
Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрих поделилась новыми деталями второго сезона.
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В частности, она призналась, что больше времени во втором сезоне будет посвящено героям Нильфгарда.
«Не могу дождаться, когда смогу углубиться в линии Кыгыра и Фрингильи во втором сезоне. Кто они такие, почему для них важен Нильфгард и каким будет их путь… это одна из моих любимых частей нового сезона», – отметила Лорен Хиссрих.
Ранее УНИАН сообщал, что Netflix представил новых актеров второго сезона «Ведьмака».
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