Премьера второго сезона шоу состоится уже 25 января.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона фантастического сериала «Сквозь снег».

Читайте такжеВышел новый трейлер сериала-сиквела "Молчания ягнят" (видео)Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Сериал является телеадаптацией одноименного фильма-антиутопии южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, который получил премии «Оскар» в нескольких категориях за фильм «Паразиты».

Премьера второго сезона сериала состоится на Netflix уже 25 января.

К актерскому составу присоединится Шон Бин. Кроме того, в сериале появится Стивен Огг - Тревор из игры GTA 5.

Известно, что съемки большей части второго сезона были завершены до перерыва, вызванного пандемией COVID-19.

Сериал «Сквозь снег»: трейлер второго сезона

Сериал «Сквозь снег»: что известно

Американский постапокалиптический телесериал, разработанный Джошем Фридменом на основе одноименного фильма и французского графического романа Le Transperceneige Жака Лоба, Бенжамена Легранда и Жан-Марка Рошетта.

Премьера состоялась 17 мая 2020 года.

По сюжету шоу, мир замерз. Выжили лишь те, кто укрылся в специальном поезде, который следует по своему маршруту почти 10 лет, постепенно замедляясь.

Роли исполнили Дженнифер Коннелли, Давид Диггз, Мики Самнер, Элисон Райт, Иддо Голдберг.

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Автор: Катерина Шварц