Статуэтки вручали в 27 категориях.

Премия "Золотой глобус" в этом году состоялась в Лос-Анджелесе в ночь с 7 на 8 января. Это 81-я церемония вручения премий, которая открыла сезон главных наград 2024 года. Она считается второй по престижности кинопремией после "Оскара".

Известные гости и ведущие собрались, уже традиционно, в отеле Beverly Hilton и позировали на красной дорожке перед камерами.

Фильмы-рекордсмены по количеству номинаций

Интересно, что фильм "Барби" Греты Гервиг претендовал на 10 статуэток. Следующим в перечне рекордсменов была кинолента "Оппенгеймер" с восемью номинациями.

Кстати, в этом году одержать победу было труднее: в каждой категории было не 5, а 6 номинантов. Из нововведений еще добавились две номинации: за кассовые сборы и в жанре стендап-комедии.

Именно за кассовые достижения голливудские кинокритики отметили фильм "Барби".

Главные победители

Во многих основных категориях - "Лучшая драма", "Лучшая мужская роль", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая оригинальная музыка" — награды получил фильм "Оппенгеймер".

Ирландский актер Киллиан Мерфи, сыгравший в фильме главную роль, поблагодарил со сцены за награду всех поклонников, режиссера и свою жену. Кстати, он смог обойти в этой номинации таких известных актеров как Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо и других.

Кроме "Оппенгеймера" победителями премии стали "Бедняги" в номинации "Комедия или мюзикл", "Медведь" в номинации "Комедийный сериал" и "Наследники" в номинации "Драматический сериал".

Среди женщин, лучшей драматической актрисой стала Лили Гладстон. Она получила награду за роль в фильме "Убийцы цветочной луны".

Актриса Эмма Стоун стала лучшей комедийной актрисой за роль в киноленте "Бедняги".

Киран Калкин и Сара Сноук из "Наследия" получили награды за "Лучшую мужскую роль" и "Лучшую женскую роль", а Мэтью Макфадьен получил награду за "Лучшую мужскую роль второго плана".

Полный список победителей "Золотого глобуса" 2024:

Лучший фильм (драма): "Оппенгеймер";

Лучшая комедия или мюзикл: "Бедняги";

Лучший сериал (драма): "Наследники", НВО;

Лучшая режиссерская работа: Кристофер Нолан, "Оппенгеймер";

Лучший сценарий: Жюстин Триер и Артур Гарари,"Траектория падения";

Лучший телефильм или мини-сериал: "Ссора", Netflix;

Лучший комедийный сериал: "Медведь", FX;

Лучшая актриса (драма): Лили Гладстон, "Убийцы цветов полны"

Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Эмма Стоун, "Бедняги";

Лучшая женская роль в драматическом телесериале: Сара Сноук, "Наследники";

Лучшая женская роль в музыкальном или комедийном телесериале: Айо Эдебири, "Медведь";

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме: Эли Вон, "Ссора";

Лучшая женская роль второго плана в фильме: Давин Джой Рэндольф, "Оставленные";

Лучшая женская роль второго плана в телефильме или мини-сериале: Элизабет Дебики, "Корона";

Лучший актер (драма): Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер";

Лучший актер в комедии или мюзикле: Пол Джаматти, "Оставленные";

Лучшая мужская роль в драматическом телесериале: Киран Калкин, "Наследники";

Лучшая мужская роль в музыкальном или комедийном телесериале: Джереми Аллен Уайт, "Медведь";

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме: Стивен Джон, "Ссора";

Лучшая мужская роль второго плана в фильме: Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер";

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме: Мэтью Макфедьен, "Наследники";

Лучший фильм не на английском языке: "Траектория падения" (Франция);

Лучшая музыка к фильму: "Оппенгеймер", Людвиг Йоранссон;

Лучшая песня к фильму: "What Was I Made For? (Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл), "Барби";

Лучший анимационный фильм: "Как ты живешь";

Кинематографические и кассовые достижения: "Барби";

Лучшее выступление в жанре стенд-ап комедии на телевидении: Рикки Джервейс, "Рикки Джервейс: Армагеддон".

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