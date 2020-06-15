"Нет расового разнообразия": Марта Кауффман извинилась за несовершенство "Друзей"

Сериал «Друзья» показывали по телевидению с 1994 по 2004 год.

Сценаристка Марта Кауффман выразила сожаление, что в культовом ситкоме «Друзья» нет расового разнообразия.

Об этом она заявила во время ATX Television Festival.

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"Я бы хотела знать тогда то, что я знаю сейчас. Тогда я бы принимала совсем другие решения. В смысле, я всегда приветствовала в нашей компании людей из самых разных этнических и социокультурных групп, но я делала недостаточно, и теперь все, о чем я думаю, что я могу сделать? Что я могу сделать иначе? Как можно было бы создать шоу по‑другому?"

Сериал «Друзья» показывали по телевидению с 1994 по 2004 год. В центре сюжета — шестеро друзей, которые живут в Нью-Йорке.

Как сообщал ранее УНИАН, HBO Max убрал из проката фильм "Унесенные ветром" из-за обвинений в расизме.

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