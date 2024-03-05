Продолжение приквела "Игры престолов" выйдет летом 2024 года.

Второй сезон фентези-сериала "Дом дракона" (House of the Dragon) стартует на стриминговом сервисе HBO в июне 2024 года.

Как пишет профильное издание Variety, соответствующее объявление 4 марта сделал президент подразделения глобального потокового вещания и игр компании Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт. Однако конкретная дата выпуска шоу будет объявлена позже.

На данный момент известно, что второй сезон, как и первый, будет состоять из 10 эпизодов. При этом к своим ролям вернутся Мэтт Смит (принц Деймон Таргариен), Оливия Кук (королева Алисента Хайтауэр), Эмма Д'Арси (королева Рейнира Таргариен), Ив Бест (принцесса Рейнис Таргариен), Стив Туссен (лорд Корлис Веларион), Фабьен Франкель (сир Кристон Коль), Юэн Митчелл (принц Эймонд Таргариен), Том Глинн-Карни (король Эйгон II Таргариен), Соноя Мизуно (Мисария), Рис Иванс (сир Отто Хайтауэр), Гарри Коллетт (принц Джекейрис "Джейс" Веларион), Бетани Антония (леди Бейла Таргариен), Фиби Кэмпбелл (леди Рейна Таргариен), Фиа Сабан (королева Хелейна Таргариен), Джефферсон Холл (лорд Джейсон Ланнистер/сир Тиланд Ланнистер) и Мэттью Нидэм (лорд Ларис Стронг).

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Среди новичков второго сезона – Абубакар Салим (сериал "Воспитанные волками) в роли Элина из Халла, Гейл Рэнкин (сериалы "Блеск", "Перри Мейсон") в роли Элис Риверс, Фредди Фокс (сериал "Медленные лошади") в роли сира Гвейна Хайтауэра и Саймон Рассел Бил ("Смерть Сталина", "Глубокое синее море") в роли сира Саймона Стронга.

Сериал "Дом дракона" – что известно

Фентези-сериал "Дом дракона" является приквелом одного из самых успешных сериалов в истории – "Игры престолов". Как и основной сериал, "Дом дракона" снят на основе книги Джорджа Мартина – на этот раз в основу лег роман "Огонь и кровь", который рассказывает о расцвете Дома Таргариенов – за 200 лет до событий "Игры престолов".

Премьера первого сезона "Дома дракона" состоялась 21 августа 2022 года. Первый эпизод получил в целом положительные отзывы: сразу после выхода на IMDb у него была оценка 9,1 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 85% одобрения от критиков и 89% от широкой аудитории, а на Metacritic – 69 баллов от кинообозревателей и 8,6 от зрителей. Впрочем, нашлось и немало фанатов оригинального сериала, которые раскритиковали приквел.

Снимали сериал в Англии, Португалии и Испании.

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