Шоу будет выходить на HBO Max с 21 августа.

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер-трейлер приквела популярного сериала "Игра престолов" – "Дом дракона". Кроме того, опубликованы и постеры к шоу.

Ролик появился на YouTube-канале сервиса.

В тизере можно увидеть основных персонажей сериала – Таргариенов, а также драконов.

Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

"Дом дракона": новый тизер и постеры

"Дом дракона": что известно о сериале

"Дом дракона" будет выходить на HBO Max с 21 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий.

Режиссером "Дома дракона" стал британец Мигель Сапочник, снявший несколько серий основной киносаги и удостоившийся за одну из них премии "Эмми".

В основе сценария - книга "Пламя и кровь" Джорджа Мартина.

Сюжет. Действие "Дома дракона" разворачивается за два столетия до событий "Игры престолов". . В центре сюжета - гражданская война между Таргариенами. События разворачиваются за сотни лет до сюжета "Игры престолов".

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