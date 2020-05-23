Руслана готовит грандиозное онлайн-шоу в день своего рождения

Онлайн-шоу включает реальную и фантастическую части.

Известная украинская певица Руслана готовит онлайн-концерт «Энергия» ко дню своего рождения. Звезда обещает эксклюзивные музыкальные премьеры, исполнение песен под акустику и сет диджея.

Об этом Руслана сообщила в Facebook.

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«День рождения – это время, когда мы задумываемся над своим будущим. Я хочу в этот день создать собственную мечту о будущем. О жизни и о нас – ради чего бьется сердце», – поделилась она.

Онлайн-шоу включает реальную и фантастическую части, в которой певица перевоплотится в Лану и перенесет зрителей в вымышленный мир.

Руслана подчеркивает, что в свой нынешний день рождения она стремится не получать подарки, а сделать подарок для всех поклонников: зрители смогут принять участие в создании идеи, предложенной в прямом эфире.

Концерт состоится 24 мая в 19:00, трансляция пройдет на YouTube-канале Русланы и ее официальной странице в Facebook.

В марте состоялась презентация нового проекта Русланы: допремьерный показ музыкального видео «МИ ВЕТЕР/WE ARE WIND» и презентация мини-альбома (4 песни) с одноименным названием.

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