В украинский прокат фильм выйдет 25 мая 2023 года.

Киностудия Walt Disney Pictures представила полный трейлер музыкального фэнтези "Русалочка" (The Little Mermaid). В новом ролике наконец показали большинство главных персонажей.

"Русалочка" – это знакомая каждому история об Ариэль, красивой и вдохновленной молодой русалке, жаждущей приключений. Самая младшая и самая дерзкая из дочерей короля Тритона, Ариэль стремится узнать больше о мире над водой. Во время одного из путешествий на поверхность она влюбляется в принца Эрика. И хотя русалкам запрещено общаться с людьми, Ариэль стремится следовать зову сердца. Поэтому она заключает сделку со злой морской ведьмой Урсулой, которая дает Ариэль шанс выяснить, что это такое, жизнь на земле. Но это ставит под угрозу ее собственную жизнь и ее отцовскую корону.

Фильм является киноадаптацией к одноименному мультфильму 1989 года, который сам основан на сказке Ганса Кристиана Андерсена. При этом выбор на главную роль русалочки Ариэль актрисы Холли Бейли стал первым случаем, когда темнокожая актриса играет диснеевскую принцессу, которая была белокожей в мультфильмах. Впрочем, это решение понравилось далеко не всем и вызвало ожесточенные дебаты в Сети.

Помимо Бейли, в фильме снимались Мелисса Маккарти (Урсула), Хавьер Бардем (Тритон), Джона Хауэр-Кинг (Эрик) и другие.

Режиссером фильма выступил Роб Маршалл, который до этого снял фильмы "Чикаго", "Мемуары гейши", "Пираты Карибского моря: На странных берегах" и "Мэри Поппинс возвращается".

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 25 мая 2023 года.

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