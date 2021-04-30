Действие картины развернется в канун Нового года в роскошном швейцарском отеле.

Режиссер Роман Полански планирует снять новый фильм - это будет драма под названием "Дворец".

Читайте также"Новая жертва" известного режиссера: немецкая актриса обвинила Романа Полански в изнасилованииСценарий картины написал сам Полански совместно со своим польским коллегой Ежи Сколимовским. Это не первая их совместная работа — они также выступили соавторами фильма "Ножом в воде" 1962 года.

Действие картины развернется в канун Нового года в роскошном швейцарском отеле, в котором "переплетаются судьбы гостей и тех, кто их обслуживает".

Другие детали сюжета пока не раскрываются. Также не указывается и дата выхода, передает 112ua.tv со ссылкой на Variety.

Карьера Романа Полански

В 70-х Полански был обвинен в совращении 13-летней Саманты Геймер, после чего он заключил сделку со следствием и бежал из США. Дело все еще не закрыто, к тому же его обвинили в домогательствах еще несколько женщин.

В 2018 году Полански исключили из Американской киноакадемии.

В 2020 году Французская киноакадемия подала в отставку из-за Романа Полански. Члены совета прислушались к призывам феминистских организаций и сотен актеров и режиссеров, считающих, что нужно бойкотировать фильм Романа Полански "Офицер и шпион", который был номинированный на "Сезар" в нескольких категориях.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая