Появился страшный трейлер к приквелу фильма "Пролетая над гнездом кукушки"

Трейлер получился очень зрелищным.

Netflix представил первый трейлер к своему новому сериалу "Рэтчед". Райан Мерфи и Иэн Бреннан стали создателями фильма, а главную роль сыграет Сара Полсон.

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Согласно сюжету, Милдред Рэтчед приезжает в Северную Калифорнию для работы в психушке. Там будут проводиться эксперименты над сознанием людей. А вот сама Рэтчед должна будет "переустроить" систему охраны психического здоровья. В итоге она докажет, что монстрами не рождаются, а становятся.

"Тебе пришлось перенести достаточно боли. Но ты заслуживаешь, чтобы кто-то проявил к тебе милосердие. Я была бы другим человеком, если бы кто-то был милосерден ко мне", - говорит Рэтчед в трейлере.

Как сообщал УНИАН, вышел полный трейлер второго сезона популярного сериала "Пацаны".

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