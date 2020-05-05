Оскандалившуюся Регину Тодоренко "атакуют" на YouTube (видео)

Фильм ведущей на момент написания новости посмотрели 2,7 млн зрителей.

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, переехавшая в РФ, на днях выпустила фильм о домашнем насилии после громкого скандала.

Читайте такжеРегина Тодоренко спустя неделю после скандала вышла на связь (видео)

Лента телезвезды "А что я сделала, чтобы помочь?" взлетела в тренды YouTube, сейчас она — на седьмом месте. При этом пользователи сети буквально атаковали фильм Регины дизлайками: их уже 57 тысяч против 156 тысяч лайков.

Фильм набрал 2,7 миллиона просмотров — при аудитории в миллион подписчиков. А вот комменты под роликом Тодоренко отключила сразу же.

Как сообщал УНИАН, на известную ведущую Регину Тодоренко обрушилась волна негодования и осуждения после того, как она высказалась по поводу домашнего насилия. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", - этот ее вопрос просто привел сеть в бешенство.