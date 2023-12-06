В украинский прокат фильм выйдет 22 февраля 2024 года.

Вышел первый трейлер фильма ужасов "Проклятие Бэгхед" (Baghead) от создателей культовой хоррор-франшизы "Оно".

Новая лента рассказывает о молодой девушке Айрис, которая получает в наследство от давно исчезнувшего из ее жизни отца здание бывшего паба. Впрочем, вскоре она открывает страшный секрет – в здании живет сущность, которую называют Бегхед. Она дает людям возможность поговорить с мертвым, но всего 2 минуты. Живые считают, что могут контролировать создание, но это совсем не так – и за все придется заплатить свою цену.

Режиссером фильма стал Альберто Корредор, который в 2017 году снял оригинальный короткометражный фильм "Бегхед". Тогда лента стала настоящим хитом на международных фестивалях, а впоследствии получила культовый статус среди ценителей жанра.

Главную роль в ленте исполнила Фрея Аллан, наиболее известная зрителям по роли Цири в экранизации фэнтезийной саги "Ведьмак". Совсем скоро актрису можно будет увидеть в блокбастере "Королевство планеты обезьян".

Также важная роль в новом хорроре досталась британцу Джереми Ирвину, который прославился в номинированной на "Оскар" исторической драме Стивена Спилберга "Боевой конь", хитовом мюзикле "Мама Миа 2" и авантюрной ленте "Клуб молодых мильрдеров". Вскоре Ирвин появится в продолжении другого культового хоррора – "Возвращение в Сайлет Гилл".

Кроме того, в ленте задействованы Сафрон Бероуз ("Троя", "Ограбление на Бейкер-стрит", сериалы "Ты" и "Моцарт в джунглях"), Нед Денней (сериал "Острые козырьки") и звезда шоу "Бриджертоны" Руби Баркер.

Как сообщила кинокомпания Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 22 февраля 2024 года.

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